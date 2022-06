Noah neemt een lied op voor zijn zieke broertje

Noah heeft samen met zijn vriend Sil een liedje gemaakt voor zijn zieke broertje. Ze mochten het lied opnemen in een professionele muziekstudio.

Broertje Chasin heeft een hartafwijking. Noah maakt zich grote zorgen om hem, want de kans bestaat dat hij de ziekte niet overleeft. De belangrijkste woorden in het liedje zijn daarom 'don't go'. Dat betekent 'niet weggaan'.