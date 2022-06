Brand verwoest aanmaakblokjes-fabriek in Oisterwijk

In Oisterwijk was vandaag een grote brand bij een fabriek die aanmaakblokjes maakt. Dat zijn bruine of witte blokjes waarmee je snel een vuurtje kunt maken. Voor de kachel, barbecue of een kampvuur, bijvoorbeeld.

Dus als er brand ontstaat in de fabriek met aanmaakblokjes, kun je wel raden wat er dan gebeurt: de hele fabriek brandde uit. Brandweermensen hadden tot het eind van de middag nodig om de brand te blussen.

Overlast

Mensen die in de buurt wonen hadden er veel last van. Ze moesten daarom hun ramen en deuren dichthouden.