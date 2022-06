Kinderen in Goes leren zwemmen in natuurwater

De kinderen van groep 7 Beatrixschool uit Goes hebben allemaal hun zwemdiploma. Maar toch krijgen ze vandaag zwemles, in een meer. Zwemmen in natuurwater is namelijk iets heel anders dan in een zwembad, zeggen deskundigen. Dus zo'n extra zwemles kan later goed van pas komen.

Eerst krijgen de kinderen les over waar ze op moeten letten bij open water. Pas daarna gaan ze het water in - en op het Goese Meer.

Anders dan zwembad

Bijna alle kinderen leren zwemmen in een zwembad en niet in natuurwater. Toch is dat wel belangrijk, zeggen deskundigen, omdat het water in zeeën, meren en rivieren kouder is dan in een zwembad.

En je kan te maken krijgen met stromingen, slecht weer of harde wind. Een hoop onverwachte situaties om rekening mee te houden dus.

Maar de kinderen in Goes vinden het ook gewoon leuk om buiten te zwemmen.