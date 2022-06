Nieuwswekker: Stop pesten! + Leeuw kan weer zien

Goedemorgen! Je begint je dag weer goed met deze Nieuwswekker. Daarin vertellen we je wat er gebeurde terwijl je sliep en wat je vandaag zoal kunt verwachten in het nieuws. Maar eerst, natuurlijk... Het weer Vandaag schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 19 graden aan zee tot 24 graden in het zuiden.

Dit heb je misschien gemist: - Goed nieuws voor een Indiase leeuw. Die had problemen aan z'n ogen. Hij liep door het bos, maar reageerde niet op prooien in de buurt. Natuurbeheerders kwamen erachter dat de leeuw heel slecht kon zien. Zonder goede ogen zou de leeuw het zeker niet overleven. Dus is hij gevangen, en geopereerd. Artsen gaven hem nieuwe plastic lenzen in zijn ogen. Nu kan hij weer zien. Binnenkort wordt hij weer vrijgelaten.

We hebben er ook een stelling over. Moeten mensen zich eigenlijk wel bemoeien met wilde dieren, ook al is het om ze te helpen?

- Er is ook verdrietig nieuws: de oudste inwoner van Nederland is overleden. Ebeltje Boekema-Hut is 110 jaar geworden en woonde in het Groningse Leek. Ze had meerdere achter- en achter-achterkleinkinderen. Het oud worden lijkt in de familie te zitten, want haar moeder was op haar 97e de oudste inwoonster van Leek, en haar overgrootmoeder werd 101 jaar oud.

- Gebruik jij wel eens Internet Explorer om te internetten op de computer of laptop? Waarschijnlijk niet. En straks helemaal niemand meer. Want de browser gaat verdwijnen. Internet Explorer bestaat sinds 1995. Je ouders en opa en oma hebben er bijna allemaal mee op internet gewerkt. Want jarenlang was Internet Explorer de meest gebruikte browser ter wereld. Dat is nu niet meer, want veel meer mensen gebruiken Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari van Apple op hun computer, tablet of telefoon. Internet Explorer is van Microsoft. Dat heeft nu nog wel de browser Edge.

Dit is vandaag in het nieuws: - We gaan het vandaag over pesten hebben. Want dat blijft een probleem, en pesters moeten harder worden aangepakt, staat in het pestrapport. Dat is een onderzoek van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, die opkomt voor de rechten van kinderen.

Pesten gebeurt niet alleen op school, maar ook in de buurt, online, op de sportvereniging en soms zelfs thuis. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

Ze wil dat volwassenen, zoals sportcoaches, jongerenwerkers en wijkagenten, beter gaan opletten om pesten te voorkomen.

Aan het onderzoek deden honderden kinderen mee die zijn gepest. Een van de kinderen die weten wat pesten met kinderen doet, is Adaja. Ze wordt al sinds groep 4 gepest en vindt het goed dat er nu aandacht is voor pesten. Haar verhaal hoor je vanavond in het Jeugdjournaal. - Speurhond Thor heeft een ontzettend goede neus. Daarmee kan hij dieren opsporen die worden bedreigd door stropers. De criminelen jagen op de dieren in Afrika, zodat ze hun slagtanden, hoorns of huid kunnen verkopen. Maar niet als het aan Thor ligt. Want hij is naar Zuid-Afrika gegaan om mee te helpen om stropers te pakken. Hoe Thor dat doet, zie je vanavond in het Jeugdjournaal!

- De mannen van het Nederlands elftal spelen vanavond in stadion De Kuip in Rotterdam tegen Wales. Het is de laatste van vier Nations League-wedstrijden voor de zomervakantie begint voor de voetballers van Oranje. Bondscoach Louis van Gaal gaf gisteren een persconferentie. En daar ging het ook over het WK, in november.

En dan nog even dit: Onder de Oekraïense stad Odessa ligt een oud gangenstelsel van wel 2.500 kilometer. Catacomben heten ze, en ze zijn omgebouwd tot schuilkelders, voor het geval dat Rusland de stad aanvalt. Verslaggever Noortje ging op ontdekking in de gangen en tunnels (met een gids).