Groot pest-onderzoek: 'Let ook op pesten na school'

Pesten is nog altijd een probleem. En het gebeurt niet alleen op school, blijkt uit een groot pest-onderzoek. Het onderzoek is gedaan door Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, die opkomt voor de rechten van kinderen. Aan het onderzoek deden honderden kinderen mee. Ze vertelden wanneer, waarmee en op welke plekken ze gepest worden.

Bij kinderen die gepest worden is dat meestal om hun uiterlijk, kleding of gedrag. En een derde van de kinderen uit het onderzoek heeft te maken met discriminatie. Ze worden bijvoorbeeld gepest om hun huidskleur of omdat ze verliefd zijn op iemand van hetzelfde geslacht.

En, zegt de Kinderombudsvrouw, pesten gebeurt overal.

Pesten gebeurt niet alleen op school, maar ook in de buurt, online, op de sportvereniging en soms zelfs thuis. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

Dus het aanpakken van pesten moet niet alleen op school gebeuren, zegt ze. Ze wil dat ook sportcoaches, jongerenwerkers en wijkagenten beter gaan opletten om pesten tegen te gaan. De kinderen in het onderzoek vragen ook om een hardere aanpak van pestkoppen. En ze vinden dat andere kinderen moeten weten hoe het voelt om gepest of buitengesloten te worden. Praat erover Kinderen hebben vaak het meeste last van pesten als ze er niet over praten, zegt de Kinderombudsvrouw.

Ze worden er onzeker van. Ze denken dat het hun schuld is. Ze voelen zich klein, gekrenkt en gekwetst. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

Het vertellen tegen de volwassenen op de plek waar gepest wordt, is de eerste stap om het op te lossen, zegt ze.

Als je gepest wordt, zeg het tegen je ouders, juf of meester, mensen van je sportclub, balletclub of muziekles. Want gepeste kinderen zeggen: dat zijn de mensen die me het beste helpen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

Vanavond gaan we verder praten over pesten met Adaja. Ze wordt al sinds groep 4 gepest en vindt het goed dat er nu aandacht is voor pesten. Haar verhaal hoor je om 19.00 in het Jeugdjournaal. Dag tegen Pesten Eerder dit jaar was de Dag tegen Pesten. Toen maakten we deze video, waarin YouTuber Qucee uitlegt wat gepest worden met hem heeft gedaan. En hij heeft ook advies voor kinderen.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Twee jaar geleden maakten we een hele uitzending over pesten, met verhalen van kinderen. En tips van bekende Nederlanders die zijn gepest en van pest-deskundigen. Die uitzending kun je hieronder terugkijken.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.