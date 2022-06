Oudste inwoner van Nederland overleden

De oudste inwoner van Nederland is overleden. Ebeltje Boekema-Hut was 110 jaar en woonde in het Groningse Leek. Ze werd op 31 augustus 1911 geboren in Zevenhuizen, in Zuid-Holland.

Het oud worden lijkt in de familie te zitten, want haar moeder was op haar 97e de oudste inwoonster van Leek, en haar overgrootmoeder werd 101 jaar oud.

De familie zegt tegen journalisten van RTV Noord dat ze verdrietig zijn, maar wel blij zijn dat Ebeltje zo lang heeft geleefd.