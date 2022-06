Supermaan goed te zien: bekijk de mooiste foto's

In heel Nederland was van gisteravond tot vanochtend een supermaan te zien. Dat is als de maan groter lijkt dan normaal. Heb je de supermaan gemist? Geen probleem, want vanavond is het waarschijnlijk weer te zien.

Dichtbij

Een supermaan komt een paar keer per jaar voor. Het komt doordat de maan soms dichterbij de aarde staat dan anders. Nu is dat zo'n 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan gemiddeld. En daardoor is de maan nu veel beter te zien.

Veel mensen bleven wakker om de maan te zien, of ze stonden extra vroeg voor op. Bekijk hier de foto's: