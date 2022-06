Xueli (17) strijdt tegen discriminatie en racisme

Xueli is pas 17 jaar en nu heeft ze al een grote internationale baan. Ze is namelijk ambassadeur in de strijd tegen discriminatie en racisme geworden. Dat doet ze voor Unesco, een organisatie die in heel veel landen werkt.

In het kantoor in Parijs hield Xueli een toespraak. Ze vertelde dat ze zich wil inzetten tegen discriminatie, vooral tegen mensen met albinisme.