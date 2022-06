Hollywood-sterren: 'Denk na voor je wapens in films gebruikt'

Zo'n 200 beroemde Amerikaanse acteurs roepen op om beter om te gaan met wapens in films. Ze willen dat filmmakers beter nadenken voordat ze in scenes wapens gebruiken. Volgens de acteurs kan het laten zien van wapens aanzetten tot geweld en dat willen ze niet.

Onder andere acteur Mark Ruffalo en actrice Julianne Moore doen mee aan de actie.

Slachtoffers

Er wordt in de Verenigde Staten veel gepraat over vuurwapens. Dat komt door een aantal grote schietpartijen in het land, met veel slachtoffers. Veel mensen willen daarom strengere regels voor wapens, maar niet iedereen is het daarmee eens. Anderen vinden vrijheid juist belangrijk.

Kinderen

De acteurs zeggen nu dat filmmakers ook moeten nadenken over de manier waarop wapens te zien zijn in films. Zo willen ze niet dat kinderen in films vuurwapens gebruiken, omdat dat een slecht voorbeeld geeft, zeggen ze.