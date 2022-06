Nieuwswekker: Oranje wint + Gedoe over olifant

Goedemorgen! Er staat weer een verse Nieuwswekker voor je klaar. Hierin lees je wat er vandaag gaat gebeuren en wat je misschien hebt gemist. Maar we beginnen natuurlijk met... Het weer Er is veel zon en het wordt snel warmer. In het zuidoosten kan het zelfs 28 graden worden. In het noorden is het minder warm, op de Wadden 20 graden en in het noorden kunnen ook wat wolken ontstaan.

Dit heb je misschien gemist: - Het Nederlands elftal heeft met 3-2 gewonnen van Wales! Oranje stond voor, maar in de blessuretijd scoorde Wales met een penalty de gelijkmaker. De wedstrijd leek dus te eindigen in 2-2, maar Memphis Depay kon dat voorkomen. Hij maakte een prachtig doelpunt. Het was al zijn 42e voor Oranje. - In de Verenigde Staten is al een paar jaar gedoe over een olifant. De olifant heet Happy en woont in een dierentuin in de stad New York. Ze heeft het daar niet fijn en ze is eenzaam. Daarom wil een dierenorganisatie dat ze verplaatst wordt of zelfs wordt vrijgelaten. De hoogste rechter heeft nu bepaald dat dat niet kan. Wat vind jij van dierentuinen? Is het oké om dieren daar te houden?

- Alle landen die mee mogen doen aan het WK voetbal zijn bekend. Het WK is normaal gesproken in de zomer, maar dit jaar is het in de winter. Dat is besloten omdat het in Qatar is, en daar is het in de zomer te heet om goed te kunnen sporten. Toch zal het in de winter waarschijnlijk ook flink zweten worden. Hieronder zie je welke landen meedoen en in welke poule ze zitten.

Dit is vandaag in het nieuws: - Vanmiddag komt een nieuwe podcast online. Die gaat dit keer over de brugklas! Het gaat over wat achtstegroepers volgend jaar kunnen verwachten en hoe je je het beste voorbereidt. - Voetbalclub NEC start als eerste club in Nederland met elektrisch rolstoelvoetbal. Kinderen die in een rolstoel zitten kunnen er vandaag les krijgen. Dat gebeurt in rolstoelen die speciaal zijn ontworpen voor de sport. Ze hebben een bumper aan de voorkant en kunnen heel snel draaien om makkelijker tegen de bal aan te schoppen. Het idee komt van de 10-jarige Thijs. Vanavond vertelt hij erover in het Jeugdjournaal. - Tennisser Tim van Rijthoven mag meedoen aan Wimbledon, in Londen. Volgens veel mensen het beroemdste tennistoernooi ter wereld. Eigenlijk stond Van Rijthoven niet hoog genoeg op de wereldranglijst om mee te mogen doen, maar de organisatie heeft laten weten dat het toch mag! Afgelopen weekend won de tennisser namelijk een belangrijk toernooi in Rosmalen. Milou neemt een kijkje bij Tim op de tennisbaan.

En dan nog even dit: De Nederlandse speurhond Thor is in Zuid-Afrika om stropers te pakken. Stropen is een groot probleem in het land. Criminelen jagen op dieren voor hun slagtanden of hun vacht. Thor gaat de parkwachters in natuurgebieden helpen de stropers te zoeken. Hieronder zie je hem in actie: