Depay schiet Nederland naar 3-2 overwinning

Het Nederlands elftal heeft in de Nations League voor de tweede keer gewonnen van Wales. En net als bij de eerste wedstrijd, viel de beslissing pas in de laatste paar minuten.

Nederland stond lange tijd voor met 2-1. Maar in de blessuretijd schoot Gareth Bale van Wales een penalty binnen. Gelijkspel dus, of toch niet? Memphis Depay wilde dat niet laten gebeuren en knalde er heel snel nog eentje in. Zo eindigde de wedstrijd in 3-2.

Voor Depay was het alweer zijn 42e doelpunt voor Oranje.

Moe

Nederland speelde niet met de beste selectie. Volgens bondscoach van Gaal kon dat niet anders, omdat veel spelers erg moe waren. In de afgelopen 11 dagen speelde Oranje vier wedstrijden.

De mannen kunnen nu eventjes uitrusten. De volgende wedstrijden in de Nations League zijn pas in september.