Extra tenten neergezet bij asielzoekerscentrum

In de tenten kunnen 200 mensen slapen. Volgens het Rode Kruis is het alleen een oplossing voor korte tijd. Ze zeggen dat het niet de bedoeling is dat mensen daar lang verblijven.

Hulporganisatie het Rode Kruis heeft 50 tenten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel neergezet. De tenten zijn hard nodig, omdat er te weinig slaapplekken zijn in het gebouw zelf. De afgelopen weken moesten mensen daarom soms op stoelen slapen.

Wat is het probleem?

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, moeten ze eerst naar een aanmeldplek. Dat is in Ter Apel, in Groningen. Daar kunnen ze bijkomen en moeten ze papieren invullen. Daarna kunnen ze naar een ander asielzoekerscentrum in Nederland.

Maar dat is nu een probleem: al die opvangplekken zitten vol. En dus moet iedereen veel langer dan normaal op de aanmeldplek wachten. Daarom is het in Ter Apel nu ook te vol.