Nieuwe podcast: Hoe kom je de brugklas door?

Elk lesuur een andere docent, een kluisje voor je schoolboeken en huiswerk maken. Het hoort erbij als je naar de middelbare school gaat. Brugklassers van Het Vlietland College in Leiden vertellen hoe het eraan toegaat op de middelbare.

Waarom wordt er geen tikkertje meer gespeeld in de pauze? Kan je broodtrommel nog mee? Wat is een 'plenda'? Nou, dat laatste weet Marco wel. Hij is klassenmentor en vertelt hoe leerlingen worden geholpen die de overstap naar de middelbare erg spannend vinden.

Ook vertelt conciërge Tommy over te-laat-briefjes. En brugklassers hebben handige tips voor toekomstige brugklassers.

Je hoort het allemaal in de nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal-podcast!