Kindervraag: Hoe weten weermensen wat voor weer het wordt?

Maar hoe weten ze dat eigenlijk? Daar kregen we een vraag over van De Maasland Gang.

Het is misschien wel de meeste gestelde vraag van Nederland: wat voor weer wordt het? De weerpresentatoren bij de NOS weten natuurlijk het antwoord op die vraag.

Hoe de weermensen hun werk doen en hoe ze het weer kunnen voorspellen, zie je in de video hierboven.

