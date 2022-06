Nieuwswekker: 100 miljoen vluchtelingen + Langste stormbaan

Goedemorgen! In deze Nieuwswekker lees je weer alles over het nieuws van afgelopen nacht en van vandaag. Het weer Het wordt net zo'n lekkere dag als gisteren! Overal schijnt de zon en het is tussen de 23 en 26 graden. Later in de middag kunnen er een paar wolkjes komen.

Het weer van donderdag 16 juni NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Er zijn steeds meer wolven in Nederland. Dat zeggen wolvenexperts. Volgens de experts moeten er snel afspraken komen over hoe je het beste met het dier om kan gaan. - 10.000 vluchten vanaf vliegveld Schiphol in de zomervakantie gaan niet door. Het vliegveld moet die vluchten schrappen omdat ze niet genoeg personeel hebben. Dat is al een paar maanden zo. Welke vluchten er precies niet doorgaan, is nog niet bekend.

Dit is vandaag in het nieuws: - Vandaag doen bijna 2.000 mensen mee aan een recordpoging bij in Volendam. Daar staat de langste opblaasbare stormbaan ter wereld! Of ze het record gaan halen, zie je vanavond in onze uitzending.

- Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Zij houden het aantal vluchtelingen over de wereld bij. Onder die miljoenen vluchtelingen zitten ook heel veel kinderen.

Een familie in een vluchtelingenkamp in Irak EPA

- Vandaag is er ook weer nieuws over de oorlog in Oekraïne. Na aanvallen van het Russische leger blijft er vaak een puinhoop achter. Overal liggen mijnen, bommen en granaten die nog niet ontploft zijn. Dat is levensgevaarlijk. Maar honden kunnen helpen bij het opruimen van de mijnen en bommen. Daarom leiden ze bij de politie in de stad Odessa zoveel honden op als ze kunnen. Ook kinderen mogen met hun hond komen trainen. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal.

NOS

En dan nog even dit: Fans van BTS kunnen het bijna niet geloven: de K-popgroep neemt een lange pauze. De fans reageerden geschokt op het nieuws.