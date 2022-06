Nieuwswekker: Druk in noodopvang + Wennen op de middelbare

Het wordt opnieuw een zomers dagje met veel zon. In het noorden van het land wordt het 27 graden, in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 31 graden.

Dit heb je misschien gemist:

- Hulporganisatie het Rode Kruis vindt de situatie in de noodopvang voor vluchtelingen in Ter Apel onmenselijk. Het is daar al maanden erg druk. Lang niet iedereen kan een bed krijgen om in te slapen. Gisteravond zaten alle plekken opnieuw vol. Een deel van de mensen werd toen alsnog naar opvangplekken in de buurt gebracht.