Achtstegroepers bereiden zich met wen-dagen voor op de middelbare

Ook op middelbare school Het Houtens in Houten hebben ze wen-dagen. Zo kunnen kinderen uit groep 8 zich voorbereiden op de brugklas.

Als je van groep 8 naar de middelbare gaat, verandert er in een keer een heleboel. Dat vinden veel kinderen best spannend. Om daarbij te helpen, organiseren veel scholen al voor de zomervakantie wen-dagen.

