Nu al mensen in de rij voor concert Billie Eilish

Het is druk rondom de Ziggo Dome in Amsterdam. Billie Eilish geeft daar morgen een concert. Sommige fans willen per se vooraan staan en daarom staan ze nu al in de rij.

Ze willen een nachtje slapen op het plein voor de Ziggo Dome om er morgen echt als eerste te zijn. Officieel mag dat niet, maar ze proberen het toch.

Hitte

De Ziggo Dome denkt dat morgen mensen ook al vroeg in de ochtend in de rij gaan staan. Dat mag wel, maar het wordt morgen wel erg warm.

De medewerkers raden aan om zonnebrand op te doen en een petje of doek mee te nemen tegen de zon. Ook geven ze fans het advies om genoeg water mee te nemen.