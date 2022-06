Nieuwswekker: Code geel door hitte + Amalia met tiara

Goedemorgen op deze zonnige zaterdag! In de Nieuwswekker hebben we al het nieuws weer voor je klaargezet. Het weer Het wordt een zonnige en warme dag. Er zijn wel grote verschillen. In het noorden wordt het rond de 24 graden, maar op sommige plekken in het zuiden wordt het zelfs 35 graden. In Limburg geldt vanmiddag code geel door de hitte. Dat betekent dat je goed op moet letten. Drink genoeg water en zoek regelmatig de schaduw op.

Dit heb je misschien gemist: - Prinses Amalia is in Oslo, in Noorwegen, voor het verjaardagsfeestje van een Noorse prinses. Het is voor Amalia de eerste officiële reis als prinses. Dat betekent dat ze ook voor het eerst een koninklijk kroontje op mag. Amalia heeft gekozen voor een speciaal kroontje van haar moeder. Koningin Máxima droeg deze tiara toen ze met koning Willem-Alexander ging trouwen.

- Nederland stuurt een overstromings-expert naar Suriname. In dat land zijn al maanden heftige overstromingen. Het is de bedoeling dat er een plan komt om de ergste overstromingen te bestrijden. Eerder spraken we al kinderen in Suriname over de wateroverlast.

Dit is vandaag in het nieuws: - Het is warm vandaag en dus wordt het waarschijnlijk druk op de stranden. Ook de reddingsbrigade van het strand in Egmond aan Zee denkt dat het druk wordt. Daarom hebben ze de hulp van Kjeld, Jeroen en Mick van 14 jaar ingeschakeld. Zij mogen op het strand helpen om mensen in de gaten te houden. Hoe ze dat doen, zie je vanavond in het Jeugdjournaal. - Straks komt een nieuwe aflevering van Uitgezocht online. Het gaat deze keer over achtbanen. Pretparken en achtbaanbouwers proberen die steeds extremer te maken. Maar hoe extreem kan een achtbaan worden? Benjamin zoekt het voor je uit. - Billie Eilish geeft vanavond een concert in Amsterdam. Het optreden begint pas om 19.30 uur. Maar sommige fans staan al sinds gistermiddag in de rij. Ze willen graag vooraan staan.

De zangeres zou vorig jaar al in Nederland optreden, maar dat ging vanwege de corona-regels niet door. In 2019 was ze er wel. Toen ging Milou met jullie vragen bij haar langs:

En dan nog even dit: Verslaggever Noortje was in Oekraïne en maakte verschillende video's over hoe het daar nu is. Dat was soms best een uitdaging.