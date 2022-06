Oproep: Wat wil jij weten van de Oranjevrouwen?

Het EK vrouwenvoetbal komt er weer aan! Op donderdag 6 juli begint het EK in Engeland. De oranjevrouwen spelen zaterdag 9 juli hun eerste wedstrijd tegen Zweden.

We gaan verdediger Kerstin Casparij en keepster Sari van Veenendaal interviewen. Aan hen mag je al je vragen stellen over de Oranjevrouwen en natuurlijk over het EK!