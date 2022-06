Uitgezocht: Kunnen achtbanen nóg extremer en heftiger?

Als je van achtbanen houdt ken je ze wel; Baron 1898, Untamed, Python of de Formule X. Het zijn bekende achtbanen in Nederland. Pretparken en achtbaanbouwers proberen nieuwe achtbanen steeds extremer te maken. Dus nog hoger, sneller en langer.

- De hoogste is: Kingda Ka in de Verenigde Staten. 139 meter hoog en heeft een vrije val van 127 meter.

- De snelste is: Formula Rossa in Abu Dhabi. De topsnelheid is 240 kilometer per uur.

- De langste is: Steel Dragon 2000. 2479 meter lang. Een ritje duurt precies 4 minuten.