Hitte in Nederland; waarschuwing in Limburg

Het is een warme en zonnige dag vandaag. Gisteren was het ook al erg warm, maar vandaag kan het nog heter worden.

Er zijn wel grote verschillen. In het noorden wordt het rond de 24 graden, maar op sommige plekken in het zuiden kan het 35 graden worden. In het noorden en op de Waddeneilanden is het koeler, omdat daar meer wind is.

Code geel

In Limburg geldt vanmiddag code geeldoor de hitte. Dat betekent dat je goed op moet letten. Drink genoeg water en zoek regelmatig de schaduw op. Jezelf insmeren met zonnebrand is natuurlijk ook altijd een slim idee.

Vanavond is het afgelopen met de hitte. Dan gaat het op veel plekken regenen. Daar zit soms ook onweer bij.