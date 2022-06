Grote optocht met regenboogvlaggen in Rotterdam

Ook tieners liepen mee in de optocht, die ging onder andere over de Erasmusbrug:

Met grote regenboogvlaggen en spandoeken liepen duizenden mensen vandaag door Rotterdam voor de Pride Walk. Dat is een optocht waarmee ze aandacht willen vragen voor gelijke rechten voor onder andere homo's, lesbiennes en transgenders.

Wat is LHBTI+?

LHBTI is een verzamelnaam. Het is afkorting voor de volgende woorden:

Lesbiennes zijn meisjes die op meisjes vallen.

Homo's zijn jongens die op jongens vallen.

Biseksuelen zijn mensen die op jongens en meisjes vallen.

Transgenders zijn mensen die geboren zijn in een lichaam dat niet bij ze past. Bijvoorbeeld een jongen in een meisjeslichaam of andersom.

Intersekse is wanneer iemands lichaam jongens-kenmerken én meisjes-kenmerken heeft. Of dat het anders is dan mensen van jongens en meisjes verwachten.

+ deze is voor alle andere mensen die hierboven niet genoemd zijn, zoals non-binaire mensen.