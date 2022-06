Nieuwswekker: Vaderdag + Klimaat-protest

Goedemorgen! Lekker uitgeslapen? Of was je al vroeg druk bezig met een ontbijt op bed voor je vader? In deze nieuwswekker gaat het ook over vaderdag, maar we beginnen zoals altijd met...

-In Frankrijk en Spanje zijn hitterecords gesneuveld. Op veel plekken werd het ruim boven de 40 graden. Nooit eerder was het zo vroeg in het jaar al zo heet. Eerder maakten we daar al deze video over:

- Het is Vaderdag ! Heb jij al iets liefs voor je vader gedaan? Bijvoorbeeld een ontbijtje of bed of een leuk cadeautje geknutseld? Of vind je Vaderdag maar onzin? We zijn benieuwd naar jouw plannen!

Dit is vandaag in het nieuws:

Op een zondagschool in Amstelveen gaat het vandaag ook over Vaderdag. Op die school zitten kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Hun vaders zijn vaak nog wel in Oekraïne. Hoe is het om in Nederland te zijn als je vader zo ver weg is? Vanavond zie je daar meer over.

- In Rotterdam is een grote protestactie voor het klimaat. Duizenden mensen gaan de straat op om actie te voeren. Ook veel kinderen lopen mee. De actievoerders vinden vooral dat de Rotterdamse haven minder olie en gas moet gebruiken.

- Rhodé Kok is een van de populairste TikTokkers van Nederland. Haar filmpjes worden miljoenen keren bekeken. Soms wordt ze zelfs herkend op straat! Jullie stuurden veel vragen voor haar in en Annabelle is ze gaan stellen. Je ziet het interview vanavond!