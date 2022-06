Prinses Amalia rijdt op een paard door Den Haag

Prinses Amalia moest vanmorgen vroeg opstaan. Ze deed mee aan een oefening voor Prinsjesdag en reed op een paard door Den Haag.

Prinsjesdag is in september en is een van de belangrijkste dagen in de Nederlandse politiek. De koning leest dan de Troonrede voor. Hij doet dat dit jaar op een andere plek dan normaal. De route ernaartoe moet daarom extra geoefend worden.

Amalia rijdt tijdens Prinsjesdag niet mee op haar paard. Ze is er wel bij als haar vader de Troonrede voorleest.