Oekraïense kinderen vieren Vaderdag zonder hun vader

Het is Vaderdag. Veel Nederlandse kinderen vieren dat. In Oekraïne is het niet zo groot. Toch staan kinderen van de weekendschool Dzherelo in Amstelveen er vandaag wel extra bij stil. Juist omdat hun vader niet bij ze is.

Op de school zitten ongeveer 130 kinderen uit Oekraïne. Ze zijn gevlucht toen er oorlog uitbrak in hun land. De meeste kinderen zijn gevlucht met alleen hun moeder en broertjes of zusjes. Veel vaders zijn in Oekraïne gebleven.

Dat geldt ook voor ... Hij/zij vindt het best lastig dat ze zijn/haar vader al zo'n lange tijd moeten missen.