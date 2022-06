Nieuwswekker: Verstappen wint + Staking in België

Je hebt je regenjas niet nodig, want het blijft droog. 's Middags is zelfs de zon regelmatig te zien. Het wordt ongeveer 21 graden.

- Veel Nederlanders die deze zomer op vakantie naar het buitenland willen, hebben geen idee wat voor corona-regels daar gelden. Onhandig, want in sommige landen zoals Frankrijk en Portugal kan er naar de coronapas (QR-code) gevraagd worden. Bijvoorbeeld als je de grens overgaat of naar het ziekenhuis moet.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Welke klas krijgt volgend schooljaar welke leraar? Op veel scholen is dat een ingewikkelde puzzel. Er is nog steeds een groot lerarentekort. In Zwijndrecht zoekt Kindcentrum de Impuls een nieuwe leraar voor groep 7. De kinderen zoeken zelf mee. Hoe ze dat doen, zie je vanavond in de uitzending.

- In Nederland is er veel gedoe op Schiphol, maar ook buitenlandse vliegvelden hebben problemen. Vandaag gaat het personeel van het vliegveld in Brussel staken. Ze vinden dat ze niet genoeg betaald krijgen.