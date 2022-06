Nieuwswekker: Prinses Amalia mag jagen + Alle waterpolosters scoren

Goedemorgen! Het is weer tijd voor een verse Nieuwswekker. En die begint zoals altijd met... Het weer De zon laat zich weer zien vandaag! De dag begint zonnig, en later komen er op sommige plekken ook wat wolken bij. Er is weinig wind en het wordt zo'n 20 tot 25 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Prinses Amalia heeft een bewijs gehaald waarmee ze mag jagen. Zo'n bewijs heet een jachtakte. Koning Willem-Alexander heeft dat ook. Hij jaagt weleens op dieren.

Het gebied waar koning Willem-Alexander weleens jaagt, heet Kroondomein Het Loo. Het is een natuurgebied op de Veluwe. Er leven veel wilde dieren, zoals herten en zwijnen. Het natuurgebied is ieder jaar drie maanden dicht: van 15 september tot 25 december. Dan mag er niemand komen, behalve de koning en zijn familie.

Er is al jaren veel discussie over het natuurgebied. In het boek dat werd geschreven voor Amalia's 18e verjaardag, zegt ze zelf dat "ze niet meteen wil gaan jagen, maar dat dit bewijs vooral ter voorbereiding op het toekomstige beheer van Kroondomein Het Loo in Apeldoorn is". Wat vind jij ervan dat Amalia dit bewijs heeft gehaald? Je kunt hieronder reageren:

- De Nederlandse waterpolosters zijn heel goed begonnen aan het wereldkampioenschap in Hongarije. Ze wonnen de eerste wedstrijd tegen Argentinië, en op een bijzondere manier: in de wedstrijd scoorden alle speelsters! In deze video kan je zien hoe dat ging:

Dit is vandaag in het nieuws: - In Amsterdam is vanavond een groot benefietconcert voor Oekraïne. Verschillende deelnemers die meededen aan het Songfestival treden op. Ook de winnaar van dit jaar, Kalush Orchestra uit Oekraïne doet mee. Net zoals de Nederlandse inzending S10. - Bij erwtensoep en stamppot denk je waarschijnlijk aan de winter. Maar vandaag wordt in Groningen het WK Snert- en Stamppot koken gehouden. Het toernooi wordt elk jaar in de winter georganiseerd, maar door corona moest het toernooi een paar maanden verplaatst worden. - Een kleine groep kinderen heeft na een corona-besmetting nog lang last van klachten zoals vermoeidheid en hoofdpijn. Long covid wordt dat ook wel genoemd. Ook de 12-jarige Yrsa heeft dat. Je hoort haar verhaal vanavond in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit: Archeologen konden hun ogen niet geloven! Nooit eerder werd er in Nederland een Romeinse tempel ontdekt, die zo compleet is als deze in het Gelderse Zevenaar.