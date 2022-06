Ronaldo danst op TikTok met zijn familie

Cristiano Ronaldo zit zelf niet op TikTok, maar zijn nicht wel. En die heeft een opvallend filmpje geplaatst: een waarin Ronaldo danst!

De voetballer is met zijn familie op Mallorca voor de verjaardag van zijn zoon, Cristiano Junior. Hij is 12 geworden en danst ook lekker mee in het filmpje, net als zijn nicht en neefje.