Nieuwswekker: Boeren protesteren + Tandarts op school

Goedemorgen! Lekker geslapen? Het laatste nieuws staat weer voor je klaar in deze Nieuwswekker! Het weer De dag begint een beetje mistig, maar al gauw wordt het heerlijk zonnig. En is er ook weinig wind. Heerlijk weer om 's middags lekker naar buiten te gaan.

Weerkaart 22 juni NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Op het Museumplein in Amsterdam was een groot concert voor Oekraïne. Verschillende artiesten traden op om geld in te zamelen voor Oekraïne. Een groot aantal artiesten dat heeft meegedaan aan het Eurovisie Songfestival is erbij. Onder anderen de Oekraïense winnaars Kalush Orchestra. S10 trad ook op.

Het benefietconcert voor Oekraïne op het Museumplein in Amsterdam trok veel bekijks Ziggo

Dit is er vandaag in het nieuws: - Duizenden boeren gaan vandaag protesteren. Ze zijn boos over de nieuwe stikstof-plannen van de regering. Daarin staat dat sommige boeren minder dieren kunnen hebben, of zelfs moeten stoppen met hun boerderij. De boeren verzamelen zich met veel trekkers rond Barneveld. Scholen in de buurt zijn dicht, omdat het te druk is op straat om er naartoe te gaan.

Jaring Rispens

- Volgens politici in Den Haag is het een goed idee als er weer een schooltandarts komt. Dat is een tandarts die werkt op een basisschool en die onder schooltijd kinderen kan zien voor een controle. Het plan is bedacht, omdat nu veel kinderen nooit of te weinig naar de tandarts gaan. Vind jij het een goed idee als een tandarts op school komt?

En dan nog even dit: In Cambodja is de grootste vis ooit gevangen in zoet water. Ze is 300 kilo en bijna vier meter lang!