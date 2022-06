Boeren protesteren met trekkers op de weg

Duizenden boeren protesteren vandaag tegen de plannen van de regering. Ze verzamelen in het dorp Stroe, in het midden van Nederland. Omdat veel boeren met de trekker komen, is het druk op de weg en staan er files.

De boeren zijn het niet eens met het stikstof-plannen van de regering. In die plannen staat dat boeren minder dieren mogen houden of zelfs moeten stoppen met hun bedrijf. Volgens de regering is dat nodig, omdat boeren veel stikstof uitstoten.

Niet eerlijk

Boeren vinden die regels niet eerlijk. Ze zeggen dat veel andere dingen ook vervuilend zijn. Bijvoorbeeld vliegtuigen of chemische bedrijven.