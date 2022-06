Idee: op alle scholen een schooltandarts

Lang niet alle kinderen gaan twee keer per jaar naar de tandarts. Volgens tandartsen is dat een probleem, want je kunt dan sneller last krijgen van gaatjes of pijn aan je tandvlees.

Regeringspartij D66 vindt het een goed idee als een tandarts langs gaat op basisscholen én middelbare scholen. Ouders hoeven kinderen dan niet naar de tandarts te brengen. Kinderen kunnen dan makkelijk even tussendoor op controle.

Busje

Bij sommige scholen gebeurt het al. Daar komt een tandarts langs op school, of worden kinderen met een busje opgehaald om met z'n allen naar de tandarts te gaan.

Wat vind jij van het plan? We zijn benieuwd!