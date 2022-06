Gloednieuw waterpretpark vernield: 'Alles is kapotgesneden'

Het grootste waterpretpark van Nederland is nog geen maand open en nu al vernield. Het park bestaat uit allerlei opblaasbare toestellen en die zijn allemaal kapotgesneden. Daarom is het park nu dicht.

Wie de dader of daders zijn, is nog niet bekend. Er hangen camera's bij het waterpretpark en er was ook bewaking. Toch is er nog geen spoor van wie het gedaan heeft.

Kinderfeestjes en schoolreisjes

Met dit lekkere weer is het extra vervelend dat het park gesloten is. Veel kinderfeestjes en schoolreisjes stonden gepland, maar die gaan nu niet door.

De directeur wil het park daarom zo snel mogelijk opnieuw opbouwen en weer openen.