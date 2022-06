Nieuwe podcast: Zijn kinderen in Oekraïne bang voor de oorlog?

Het is al bijna 120 dagen oorlog in Oekraïne. Het leven voor kinderen daar is compleet veranderd. We kregen er veel vragen over. Bijvoorbeeld of Oekraïense kinderen bang zijn, en of ze veilig zijn. En wat ze doen in schuilkelders als daar geen wifi is?

Onze verslaggever Noortje is net terug uit Oekraïne en heeft daar heel veel kinderen gesproken. Zij kan deze vragen dus beantwoorden en dat doet ze in onze nieuwe podcast-aflevering!