Nieuwswekker: Politici praten over stikstof + Zwemster is kaal

Het is zweten geblazen, want het wordt behoorlijk warm: tussen de 27 en 31 graden. 's Avonds trekken regenbuien Nederland in. Dan koelt het ook wat af.

- Leah Hayes uit Australië deed de afgelopen dagen mee aan het WK zwemmen. Ze heeft een opvallend uiterlijk, ze heeft namelijk geen haar. Door de ziekte alopecia is ze helemaal kaal . Vroeger schaamde ze zich daarvoor, maar nu heeft ze besloten het aan iedereen te laten zien. In deze video vertelt ze erover:

- Bij het boerenprotest van gisteren zijn drie mensen gewond geraakt. Op de A12 gebeurde een ongeluk met een tractor en een vrachtwagen. Een man van 40 en een vrouw van 37 en een meisje van 17 raakten gewond. Zij zaten op de tractor. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek.

Dit is er vandaag in het nieuws:

- Politici in Den Haag praten vandaag over de stikstof-regels. In de plannen staat dat er in Nederland in 2030 veel minder stikstof mag zijn. De afgelopen weken was er veel kritiek over het plan, onder meer door boeren. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat er niks veranderen.

- In het Erasmus Sophia Ziekenhuis in Rotterdam gaat dit weekend een kinderhersenlab open. In het lab kunnen kinderen die aandoeningen hebben aan hun hersenen allerlei testjes doen. Zo leren onderzoekers en artsen meer over de hersenen van die kinderen. Vanavond zie je meer over het lab in het Jeugdjournaal.