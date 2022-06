Khaby Lame verslaat Charli d'Amelio op TikTok

Aan het eind van de video's staart hij meestal in de camera of trekt hij een gek gezicht.

Charli d'Amelio was heel lang de TikTokker met de meeste volgers, maar nu is ze ingehaald. Khaby Lame heeft sinds gisteren 142,4 miljoen volgers en is daarmee de populairste TikTokker.

Khabane Lame is 22 jaar oud. Hij geboren in Senegal, een land in Afrika. Toen hij 1 jaar was, verhuisden zijn ouders naar Italië waar hij nog steeds woont. In maart 2020 maakte hij zijn eerste TikTok-video