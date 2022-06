Wow: Water op Texel is helemaal roze

Het water is normaal gesproken gewoon blauw. Vijf jaar geleden kleurde het water ook roze. De boswachter van Texel had niet verwacht dat het nog een keer zou gebeuren.

Het lijkt wel een sprookje, maar het is echt! Een plas water op het eiland Texel is helemaal roze gekleurd.

Volgens onderzoekers heeft de roze kleur te maken met hele kleine diertjes die in het water leven. Je kunt ze alleen zien onder een microscoop. Als het water in de plas heel zout is en opwarmt, lichten die kleine diertjes op. Zo wordt het water roze.