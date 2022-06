Zwemster met haarziekte: 'Ik ben er nu trots op'

Tijdens het WK Zwemmen in Boedapest was er veel aandacht voor de Amerikaanse zwemster Leah Hayes van 16. Door een haarziekte is ze helemaal kaal. Vroeger probeerde ze dat te verbergen, maar nu niet meer.

De haarziekte heet alopecia en het is een haaraandoening waarbij je haar zomaar uit kan vallen. Mensen krijgen meestal eerst een paar kale plekken, maar ze kunnen na een tijdje helemaal kaal worden. Zo ging het ook bij Leah.