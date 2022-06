Een medewerker van attractiepark Walibi is klem komen te zitten in een water-attractie. Daarbij raakte de persoon gewond. Een trauma-helikopter bracht de medewerker naar het ziekenhuis.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het is ook nog niet bekend hoe erg de verwondingen zijn.

Attractie blijft dicht

Verder is er niemand anders gewond. De attractie blijft voorlopig nog dicht, maar de rest van het park is open.