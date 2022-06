Nieuwswekker: Oekraïne kandidaat om lid te worden van EU + Zomerhits

Dit heb je misschien gemist:

- De Oekraïense president is blij dat zijn land kandidaat is om lid te worden van de Europese Unie. Gisteren besloten de leiders van de EU-landen dat Oekraïne wordt toegelaten als kandidaat, net als Moldavië. Het kan nog wel even duren voordat ze echt bij de Europese Unie mogen. De landen moeten namelijk aan allerlei regels voldoen. Zo mag er bijvoorbeeld geen oorlog in de buurt van je land zijn.

- Vliegen er bij jou veel vogels rond? In dorpen en steden zijn het er steeds minder. Volgens onderzoekers komt dat door alle huizen en andere gebouwen. Mussen en spreeuwen zitten bijvoorbeeld liever in groene gebieden.

De slechtvalk is juist vaker te zien dan een paar jaar geleden. En ook in landelijke gebieden vliegen meer vogels rond.