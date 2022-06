Beroemde crimineel Holleeder moet levenslang in gevangenis blijven

Het is waarschijnlijk de bekendste en meest beruchte crimineel van Nederland: Willem Holleeder. Raadsheren, dat zijn hoge rechters, hebben besloten dat hij levenslang in de gevangenis moet blijven.

In 2019 zeiden andere rechters al dat hij voor de rest van zijn leven de gevangenis in moest. Maar daar was Holleeder het niet mee eens. Hij ging in hoger beroep. Daarom moesten hogere rechters nog een keer naar de zaak kijken.

Moordzaken

Die zeggen nu dat er genoeg bewijzen zijn dat Willem Holleeder schuldig is. Hij heeft opdracht heeft gegeven om vijf mensen te vermoorden. Dat gebeurde tussen 2002 en 2006. In totaal kwamen zes mensen om het leven.

Zussen

Voor de rechtszaak is veel onderzoek gedaan en bewijs verzameld. Onder andere de zussen van Holleeder hebben in de rechtszaal verteld over criminele dingen die hun broer heeft gedaan.

In 2019 maakten we deze video over de rechtszaak: