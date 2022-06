Nieuwswekker: Oranje verliest + Uitverkoop Dylan Haegens

Goedemorgen! Het weekend is begonnen. Ga je leuke dingen doen? Je begint de dag in ieder geval goed met onze Nieuwswekker! Het weer In oosten is er zon, maar in het westen wat meer wolken. In de middag gaat het op veel plekken regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.

Het weer van zaterdag 25 juni. NOS/Weerplaza

Dit heb je misschien gemist: - De Oranjevrouwen hebben flink verloren van Engeland. Gisteravond speelden ze een oefenwedstrijd tegen dat land. Nederland kwam eerst op voorsprong door een goal van Lieke Martens, maar daarna scoorde Engeland wel vijf keer. De laatste keer dat de Nederlandse vrouwen zo dik verloren, was in 2011 tegen Duitsland. - Archeologen hebben een bijzonder fossiel ontdekt in Pompeï: een zwangere schildpad. Pompeï ligt in Italië en werd 2000 jaar geleden bedolven onder as van een vulkaan. Ook de schildpad belandde onder het as en kon zo goed bewaard blijven. Onderzoekers denken dat de schildpad in de stad op zoek was naar een plekje om haar eieren te leggen. Dit is er nu nog van de schildpad over:

Parco Archeologico Pompei

Dit is er vandaag in het nieuws: - In Assen wordt de TT gehouden. Dat is de grootste motorwedstrijd van Nederland. Duizenden mensen komen kijken hoe motorcoureurs over het circuit racen. Bij de TT in Assen hoort ook een festival en een kermis. Ook veel kinderen gaan er naartoe. - YouTuber Dylan Haegens stopt met zijn eigen merchandise. Omdat hij nog duizenden oude spullen heeft liggen, houdt hij vandaag een uitverkoop voor alle overgebleven schoolagenda's, dekbedovertrekken, sleutelhangers en etuis. Veel kinderen komen daar op af. Vanavond zie je er meer over! We zijn benieuwd: koop jij weleens merchandise van bekende mensen? Een shirt van Billie Eilish, of een tas van Enzo Knol? Laat het hieronder weten!

Koop jij wel eens spullen van bekende mensen? Ja Nee Verstuur Ja 22.9% Nee 77.1% Favoriet maken Reageer op de stelling: Koop jij wel eens spullen van bekende mensen?

En dan nog even dit: Deze kat was in grote problemen gekomen. Door het hoge water kon hij geen kant meer op. Gelukkig was zijn redding dichtbij.