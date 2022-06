Nieuwswekker: TT Assen + Rusland neemt stad in

In het noorden kan nog een buitje vallen, maar daarna wordt het ook daar droog. Net zoals in de rest van het land. Het wordt 20 tot 23 graden.

Goedemorgen! Heb je een fijn weekend tot nu toe? We hebben weer het nieuws van vannacht en vandaag voor je verzameld in deze Nieuwswekker! Maar eerst...

- In Duitsland is een Nederlander opgepakt voor het versturen van drugs . De politie was erachter gekomen dat er iemand drugs verstuurde en begon een onderzoek. Uiteindelijk werd de man betrapt bij de brievenbus toen hij zestig pakketjes wilde versturen.

Dit is er vandaag in het nieuws:

- Vandaag is de finale van de Streetwise Cup, een groot toernooi voor straatvoetbal. Het is de eerste keer dat dit toernooi wordt georganiseerd. Er hebben meer dan 3500 kinderen aan meegedaan en nu staan er 230 kinderen in de finale in Rotterdam. Daarmee is het het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland!

- Thomas Escobar van 10 komt uit Colombia en is dit weekend in Nederland. Hij kijkt naar zijn idolen op de TT in Assen, want hij is zelf ook moto-coureur. Daar kwam hij zijn allergrootste held tegen: Fabio Quartararo, de wereldkampioen in de MotoGP. Hij kreeg zelf zijn laars! Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal.