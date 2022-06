Boze boeren blokkeren snelwegen: kilometers file

Al vaker zijn er protestacties van boeren geweest tegen de stikstofregels van de regering. En ook vandaag protesteren boeren op verschillende plekken in Nederland. Zo'n 10 tot 15 trekkers blokkeren de snelweg A67 tussen Eindhoven en Venlo. Er zijn ook hooibalen op de weg gezet, zodat er geen auto's meer langs kunnen. Bij de plaats Liessel in Noord-Brabant staat volgens de verkeersdienst ANWB nu zo'n 9 kilometer file.

ANWB Verkeersinformatie @ANWBverkeer

5 km file #A67 Eindhoven ► Venlo tussen Asten en afrit Liessel door boerenprotest is de doorgang versperd. https://t.co/qoQNMkx8Gj

Ook de snelweg A2 bij de plaats Best is dicht door protesterende boeren die de weg blokkeren. En op de A28 rijden tientallen boeren op trekkers van Hoogeveen naar Assen. Gevaarlijk Met landbouwvoertuigen op de snelweg rijden is verboden, omdat ze veel langzamer gaan dan de auto's en vrachtwagens. En de snelweg blokkeren is natuurlijk ook verboden. De politie zegt dat ze de boeren eerst vragen of ze willen weggaan. En als ze dat niet doen, krijgen ze een boete. Gaan ze dan nog niet weg, dan laat de politie de tractoren wegslepen. Vorige week protesteerden ook veel boeren en andere mensen die het met ze eens zijn. Daar maakten we deze video over.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

De boeren zijn het niet eens met het stikstof-plannen van de regering. In die plannen staat dat boeren minder dieren mogen houden of zelfs moeten stoppen met hun bedrijf. Volgens de regering is dat nodig, omdat boerderijen te veel stikstof uitstoten. Boeren vinden die regels niet eerlijk. Ze zeggen dat veel andere dingen ook vervuilend zijn, zoals vliegtuigen of chemische bedrijven.