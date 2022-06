1 dode en 10 gewonden door windhoos in Zierikzee

Een windhoos heeft voor grote problemen gezorgd in Zierikzee. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is zeker één iemand om het leven gekomen en raakten tien mensen gewond door de storm. De windhoos veroorzaakte aan het begin van de middag ook veel schade in Zierikzee.

Wat is een windhoos?

Een windhoos, of tornado, is een gevaarlijke storm. De ronddraaiende wervelwind richt vaak veel schade aan. Windhozen kunnen alleen ontstaan in onweerswolken, als de lucht heel vochtig is. Er moet ook een groot verschil zijn in temperatuur op de grond en in de lucht. En de windrichting moet op de grond anders zijn dan in de lucht. Alleen dan kunnen de draaikolken ontstaan.