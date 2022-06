Heeft de regering fouten gemaakt bij de gaswinning in Groningen?

Het is één van de ingewikkeldste en langstdurende problemen in Nederland: de gaswinning in Groningen. Er wordt al jaren gas uit de grond gehaald. Maar door de gaswinning ontstaan ook aardbevingen in de provincie. De regering beloofde al vaker om zo snel mogelijk helemaal te stoppen met gas uit de grond halen. En toch wordt er in Groningen nog altijd naar gas geboord. Bewoners aan het woord Vandaag mochten inwoners van het gebied aan politici van de Tweede Kamer vertellen over hun problemen.

Het was niet meer veilig om gas uit de grond te halen. En dat het toch gebeurde, heeft veel mensen in Groningen boos gemaakt. Herman de Muinck, inwoner Groningen

Volgens de bewoners die vandaag aan het woord waren, hebben ze jarenlang stress gehad door de gevolgen van de gaswinning.

Wat is het probleem? In de provincie Groningen wordt al meer dan 50 jaar gas uit de grond gehaald. Dat wordt in heel Nederland gebruikt. Met het gas kunnen mensen koken en hun huis verwarmen. En het gas wordt ook verkocht aan andere landen. Maar door het gas uit de bodem te halen, ontstaan er aardbevingen. En dat zorgt voor veel schade aan huizen. Mensen in Groningen zijn er boos over. Ze willen al jaren dat er geen gas meer uit de grond wordt gehaald. Dat beloofde de regering ook. Maar nog steeds gebeurt het. Bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne; Europese landen willen geen gas meer kopen van Rusland. Daarom ontstaan er tekorten, waardoor er toch nog gas uit de grond wordt gehaald in Groningen.

Politici van de Tweede Kamer willen nu weten of de regering fouten heeft gemaakt bij de gaswinning. Het praten met betrokkenen hoort daarbij. En er wordt nog veel meer onderzocht. Dat wordt een parlementaire enquête genoemd.

Wat is een parlementaire enquête? De taak van politici in de Tweede Kamer is om te controleren of de regering z'n werk wel goed doet. Bijvoorbeeld door erover te praten in debatten. Het zwaarste middel om de regering te controleren is een parlementaire enquête. Zo willen de politici de waarheid achterhalen bij een bepaald onderwerp. Hoe werkt dat? Een commissie van zeven politici leest duizenden documenten en ondervraagt tientallen mensen die iets met de gaswinning te maken hebben. Iedereen is verplicht om eraan mee te werken. En als iemand liegt, kun je staf krijgen. Waarom is een parlementaire enquête nodig? Het doel is om uit te vinden hoe de regering beslissingen heeft genomen. Wat de regering daar nu over heeft verteld, vinden de politici niet genoeg. Ze willen meer weten. De politici willen precies weten hoe de regering is omgegaan met de aardbevingen, de schade aan huizen en de gevolgen voor de mensen in Groningen.