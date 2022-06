Steeds minder kinderen spreken Limburgs

Steeds minder kinderen en jongeren spreken Limburgs. Dat is een taal die vooral in, je raadt het al, Limburg wordt gesproken. Een van de oorzaken is dat kinderen het wel thuis spreken met hun ouders, maar niet op het kinderdagverblijf of op school. Dan verleren ze het.

In Nederland zijn nog meer van zulke talen, zoals het Fries. Ook zijn er dialecten zoals het Brabants, Twents en Gronings. Steeds minder mensen spreken dat.

Vind jij het jammer als zulke dialecten zouden verdwijnen?