Overval op kunstbeurs in Maastricht

Op een grote kunstbeurs in Maastricht is een overval gepleegd. De overvallers sloegen met een hamer op een vitrine. In de vitrine lagen dure diamanten. Het is niet duidelijk of ze die diamanten ook hebben meegenomen.

Na de overval gingen de vier verdachten ervandoor. De politie heeft twee van hen opgepakt. Naar de andere twee zijn ze nog op zoek.

Ontruimd

Na de overval is het gebouw ontruimd, iedereen moest naar buiten. Inmiddels is het weer open. Bezoekers zijn wel flink geschrokken.