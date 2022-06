Strafeis: drugs-crimineel Taghi levenslang de gevangenis in

Het Openbaar Ministerie wil dat crimineel Ridouan Taghi de rest van zijn leven in de gevangenis zit. Dat is vandaag in de rechtbank in Amsterdam gezegd.

Taghi zou de leider van een grote criminele bende zijn geweest. Hij wordt ervan verdacht in drugs te hebben gehandeld. Ook zou hij opdracht hebben gegeven om meerdere mensen te vermoorden.

Jarenlang was Ridouan Taghi de meest gezochte crimineel van Nederland. Eind 2019 werd hij opgepakt.

Wie is Taghi?

Het Openbaar Ministerie (OM) is de organisatie die bepaald wie er voor de rechter moet komen. Zij hebben de afgelopen tijd veel bewijs verzameld in de zaak Taghi. Na het bekijken van al dat bewijs vinden ze dat de crimineel levenslang de gevangenis in moet.

Meer verdachten

Taghi is niet de enige verdachte in deze zaak. Ook vier andere leden van Taghi zijn bende kregen vandaag hun straf-eis te horen. Het OM wil dat ook zij levenslang de gevangenis in gaan. Samen met Taghi worden ze verdacht van moord op zeker zes mensen en nog veel meer andere criminele dingen.

Rechters

De rechtszaak is nog niet voorbij. Eerst zullen rechters nog uitspraak moeten doen. Waarschijnlijk weten Taghi en de andere criminelen volgend jaar of ze ook echt levenslang de gevangenis in moeten.