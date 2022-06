Kinderen voeren actie zodat hun veerpont niet verdwijnt

Elke dag gebruiken kinderen het veerpontje tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen in Utrecht. Bijvoorbeeld om naar school te gaan of om te chillen met vrienden. Dat scheelt een stuk fietsen. Maar die pont moet waarschijnlijk weg, en daar zijn de kinderen het niet mee eens.

Er is al een tijdje gedoe over het veerpontje. Uit onderzoek zou blijken dat de pont gevaarlijk is. Er varen steeds meer grote vrachtschepen die zorgen voor golven. En daardoor beweegt de pont te erg.